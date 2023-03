“Niente ballottaggio se il candidato sindaco ha il 40% dei voti” | la maggioranza tenta il blitz in Senato Le opposizioni | “Inaccettabile”

(Di mercoledì 1 marzo 2023)più ballottaggi nei Comuni sopra i 15mila abitanti se unraggiunge almeno il 40% dei. Lo prevede un emendamento presentato da Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia in Commissione Affari costituzionali al, dov’è in discussione un disegno di legge sul computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali. “È un colpo di mano“, denunciano iri del Pd Dario Parrini e Andrea Giorgis.”Il centrodestra ha ripresentato un gravissimo emendamento con cui prova a modificare il sistema elettorale dei Comuni sopra i 15mila abitanti, per cui chi supera il 40% deiverrebbe immediatamente eletto. Questo fa sostanzialmente venir meno il principio del, un atto gravissimo ...

La sfida alvedrà scontrarsi Paul Vallas, ex amministratore delegato delle scuole di Chicago, e Brandon Johnson, commissario della Contea di Cook approvato dalla Chicago Teachers Union. ...Si voterà domenica 28 (dalle 7 alle 23) e lunedì 29 (dalle 7 alle 15), con eventuale turno dinelle giornate dell'11 e 12 giugno. Tra i 129 Comuni chiamati alle urne ci sono anche ...Lo spettacolo non è stato dei migliori ma il terzo clean sheet consecutivo non èmale ... Sulla fascia, ilcon Saelemakers si risolve a favore di Junior Messias , che avrà il suo bel ...

Non tutti gli assessori erano d'accordo per anticipare le amministrative siciliane al 14 e al 15 maggio, così il presidente della Regione Renato Schifani sarebbe stato costretto a fare marcia indietro ...In Sicilia le elezioni amministrative si svolgeranno il 28 e 29 maggio. Lo ha confermato all’unanimità il governo Schifani. Alla fine è passata la linea di Fratelli d’Italia e, ...