Nicole Murgia spara a zero su Antonella dopo essere uscita dal GF Vip | ecco che ha detto FOTO

(Di mercoledì 1 marzo 2023)è stata eliminata dalla casa del GF Vip e, una volta fuori, ha deciso di pubblicare dei commenti molto pesanti controFiordelisi. La donna è stata presa di mira una voltadal programma, soprattutto dalle fandom dei Donnalisi. L’ex concorrente, infatti, è stata percepita come una sorta di minaccia che potesse L'articolo proviene da KontroKultura.

Nicole Murgia ancora al centro delle discussioni tra i #Donnalisi ?? #GFVIP - Gf Vip, Nicole Murgia: «Edoardo ha provato a baciarmi». La rivelazione che scuote la Casa - Cara NICOLE MURGIA che dice di aver detto "fly down" volevo dirti che abbiamo i video , e al posto tuo al posto di giustif… - Grande Fratello Vip, Nicole Murgia torna sui social e si scaglia contro Antonella Fiordelisi: 'Cara vittimella...' - Di una cosa sono certa. Nicole Murgia grande concorrente che merita un'altra possibilità in un reality. #gfvip #incorvassi

Al GF Vip, dopo quanto avvenuto nella puntata di lunedì scorso, è andato in scena un episodio in cui Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi hanno discusso sulla bellezza di. Antonella ha raccontato che Edoardo le aveva confidato cheè 'proprio bella', mentre Donnamaria ha negato di aver mai detto quella frase e ha accusato Antonella di inventare ...... il giovane volto di Forum ha rivelato che la salernitana continua a mentire su determinate situazioni solo per poter passare da vittima: Leggi anchetorna sui social e attacca ...... ha fatto capire che gli autori sanno che cosa accade nel van e cosa dice chi lo frequenta, tra cui Edoardo Tavassi , Micol Incorvaia, Edoardo Donnamaria e(ora eliminata), e che alcune ...

Oriana Marzoli ha piacevolmente sorpreso Antonella Fiordelisi e gli stessi fan del GF Vip: il gesto per l'ex schermitrice non sfugge.Al termine di una serata di giochi in gruppo si è innescata una lite che ha travolto la Casa intera: cosa è successo ...