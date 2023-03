Nicole Murgia | dalle minacce di morte all' attacco ad Antonella Fiordelisi dopo il Gf Vip | ' La verità verrà a galla'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaComico : RT @hereslena_: sofia giaele de donà + micol incorvaia + oriana gonzalez marzoli + nicole murgia = le ragazze del van #GFvip #incorvassi… - Lorenzo90929205 : RT @RobertoGrassin4: ULTIM'ORA Nicole Murgia sbarca su twitter #nikiters #iostoconnikita #denzzzers #donnalisi #gintonic - RobertoGrassin4 : ULTIM'ORA Nicole Murgia sbarca su twitter #nikiters #iostoconnikita #denzzzers #donnalisi #gintonic - Stella645779741 : RT @gicarestik2: Cara NICOLE MURGIA che dice di aver detto “fly down” volevo dirti che abbiamo i video , e al posto tuo al posto di giustif… - GiuseppinaPusce : RT @Maria47965890: Csa si può dire di te , oltre che bugiarda e violenta ? Aggiungerei pure.. Stronza !!! Come madre nn mi permetto ! Spero… -

spara a zero contro Antonella Fiordelisi . Dopo essere stata eliminata dal Grande Fratello Vip , l'ex concorrente è tornata sui social per difendersi dai continui attacchi e insulti (e ...GF Vip: Giaele gela Antonella su Edoardo Dopo la palpata al seno di, Edoardo Donnamaria difficilmente riuscirà a farsi perdonare da Antonella Fiordelisi. La Vippona, inaspettatamente, ...Difatti Alfonso Signorini ha mostrato dei video in cui il giovane concorrente in questi giorni si è molto avvicinato afacendo andare su tutte le furie la sua fidanzata. In queste ...

Nicole Murgia spara a zero contro Antonella Fiordelisi. Dopo essere stata eliminata dal Grande Fratello Vip, l'ex concorrente è tornata sui social per difendersi dai continui attacchi ...Strane alleanze al GF Vip: Giaele De Donà ha raccolto lo sfogo di Antonella Fiordelisi e le ha rivelato il pensiero di Edoardo.