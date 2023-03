Nick Kyrgios | attacco a tre leggende del tennis | “Faticherebbero…”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 1 marzo 2023) L’australiano non è abituato a essere troppo diplomatico e lo ha dimostrato ancora una volta.è fermo ai box per un infortunio al ginocchio, ma ilta non si è allontanato dalle tematiche della racchetta durante questo periodo di stop forzato. Ultimamente, infatti, il professionista ha parlato del trio Agassi-McEnroe-Sampras, grandi campioni del passato. Il ragazzo di Canberra ha detto, senza mezzi termini, che questo tris di fenomeni sarebbe in grande difficoltà nel confrontarsi con i giocatori che attualmente “infestano” i tornei ATP. Le parole disulle ex stelle delAgassi, McEnroe e Sampras https://twitter.com/Worldit/status/1354701008136413184/photo/1“In nessun modo McEnroe, Sampras o Agassi potrebbero sopravvivere ...