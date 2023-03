Neymar | le gemelle che lo hanno stregato

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Un nuovo scandalo travolgeJr. Dopo il bruttissimo infortunio sul campo, per il talento del PSG non sembra esserci pace. E anche questa volta le questioni di campo c’entrano ben poco. Una star di Onlyfans, infatti ha rivelato di aver ricevuto una richiesta piuttosto piccante dalla stella del Brasile. «Mi ha chiesto di fare un incontro sessuale con me e mia sorella gemella». Una rivelazione hot che accende nuovamente i riflettori sul talento brasiliano. Key Alves è una star di Onlyfans brasiliana e nell’ultimo periodo è divenuta ancor più famosa, vista la sua partecipazione al Grande Fratello in Brasile. La giovane modella ha rivelato che il calciatore le avrebbe chiesto di fare sesso insieme a sua sorella gemella, Keyt. Una richiesta, secondo quanto riportato da El Mundo Deportivo, che la stessa modella avrebbe reso pubblica sui social network. «Vuole fare ...

