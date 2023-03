New Start | l’accordo bi-laterale tra USA e Russia per le armi nucleari

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MONTEFALCOSX : @CarreLsOFC @CarreLs_Trend start a new hobby CHIARA FIERO #DLSavior - toninog2 : RT @toninog2: Michele Paris: Putin spegne il “New START” - Chinchi01001137 : @CarreLsOFC Start a new hobby CHIARA FIERO - laarnieprisima : @CarreLsOFC Start a new hobby CHIARA FIERO - totgawy : @CarreLsOFC Start a new hobby CHIARA FIERO -

Putin ha dato seguito all'annuncio della settimana scorsa firmando la sospensione del trattatoper la non proliferazione nucleare. Lo fa nel giorno in cui Mosca si scopre vulnerabile: velivoli senza pilota vengono avvistati in varie regioni del Sud e anche a 100 chilometri dalla ...... ha tuonato lo Zar, che tra l'altro ha firmato e promulgato la legge che prevede la sospensione da parte della Russia del, l'ultimo trattato bilaterale con gli Usa sulla limitazione delle ...Putin ha ieri promulgato la legge, votata all'unanimità dal Parlamento, che prevede la sospensione da parte russa del, l'ultimo trattato con gli Usa sulla limitazione delle armi nucleari. ...

Putin e il trattato New Start, atomica in sospeso East Journal

