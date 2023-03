Neve oggi in Toscana: l'inverno si fa sentire, tante località imbiancate (Di mercoledì 1 marzo 2023) Colpo di coda del freddo soprattutto sui rilievi appenninici. I fiocchi sono poi arrivati fino a quote collinari nel pomeriggio Leggi su lanazione (Di mercoledì 1 marzo 2023) Colpo di coda del freddo soprattutto sui rilievi appenninici. I fiocchi sono poi arrivati fino a quote collinari nel pomeriggio

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mannocchia : La sua anima si dissolse lentamente nel sonno, mentre ascoltava la neve cadere lieve su tutto l’universo, come la d… - bizcommunityit : Tanta neve su tutta la montagna modenese, fiocchi anche in città - berrymjlk : quanta neve che è scesa oggi mentre eravamo in classe - solarfl4ree : oggi neve a bolo - andrewsword2 : RT @Laura35420274: Oggi ha nevicato, non potevo esimermi dal disegnare cazzi a destra e a manca nella neve manco fossi tredicenne ?? -