Neve a Roma e nel Lazio a inizio marzo 2023? Le previsioni meteo (Di mercoledì 1 marzo 2023) Dopo diverse settimane caratterizzate dal bel tempo e temperature sopra la media stagionale, le precipitazioni sono tornate a fare capolino nella penisola e l’ipotesi della presenza di fenomeni nevosi a Roma e nel Lazio non è completamente da escludere. In particolare, una vasta area di depressione sta irrompendo a ridosso del Mediterraneo occidentale, dove – specialmente nelle zone affacciate sul Mar Tirreno – c’è una cospicua attività temporalesca. Ciò comporta un abbassamento delle temperature, la presenza di precipitazioni e – sopra i 900 metri di altitudine, anche la presenza di fenomeni nevosi. Vediamo di seguito il dettaglio delle previsioni meteo. previsioni meteo in Italia, freddo fino al weekend: che tempo farà e le Regioni a rischio Attività temporalesca sul Mar Tirreno, le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 1 marzo 2023) Dopo diverse settimane caratterizzate dal bel tempo e temperature sopra la media stagionale, le precipitazioni sono tornate a fare capolino nella penisola e l’ipotesi della presenza di fenomeni nevosi ae nelnon è completamente da escludere. In particolare, una vasta area di depressione sta irrompendo a ridosso del Mediterraneo occidentale, dove – specialmente nelle zone affacciate sul Mar Tirreno – c’è una cospicua attività temporalesca. Ciò comporta un abbassamento delle temperature, la presenza di precipitazioni e – sopra i 900 metri di altitudine, anche la presenza di fenomeni nevosi. Vediamo di seguito il dettaglio dellein Italia, freddo fino al weekend: che tempo farà e le Regioni a rischio Attività temporalesca sul Mar Tirreno, le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Neve a Roma e nel Lazio a inizio marzo 2023? Le previsioni meteo - mica_sono_io : Pure quest'anno a Roma la #neve la vediamo col ciufolo - in_appennino : RT muoversintoscan '?? Per #neve intensa in #A1 con regolazione traffico mezzi pesanti con massa complessiva supe… - muoversintoscan : ?? Per #neve intensa in #A1 con regolazione traffico mezzi pesanti con massa complessiva superiore a 7,5 t tra il… - PensoInterista : @lacicchi90 Neve! Giustamente è tutto bianco come la neve! ??Meno male che almeno stasera la Roma non ci ha raggiunto! -