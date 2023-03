Nesti | «Reputo Inzaghi all’altezza dell’Inter! Ma parole di Marotta chiare»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 1 marzo 2023) La sconfitta di Bologna ha rimessosul banco degli imputati in casa Inter.ha parlato del tecnico piacentino e dellediRESPONSABILITÀ ? Carlo, a Radio Sportiva, si pronuncia dopo ledi: «È un periodo non facile peranche perché la società, nel momento in cui c’è un grande dirigente come, è sempre una società protettiva verso i propri tecnici. Ma nell’ultima intervistanon ha potuto non parlare della discontinuità della squadra rivolgendosi proprio a. Io loancora un ottimo allenatore edi un club come l’Inter. Anche se gli ultimi risultati non sono dalla sua parte. Ci ...