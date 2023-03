Nessuno vuole più San Siro, Inter e Milan vanno su altre opzioni – SM (Di mercoledì 1 marzo 2023) La questione stadio è una lunga telenovela composta da aggiornamenti che non sono tali. L’ultimo però è un cambio di programma da parte di Inter e Milan, che stanno valutando altre zone in cui fare uno stadio di proprietà. STADIO – Inter e Milan stanno lavorando per la realizzazione di uno stadio di proprietà. Entrambe le squadre abbandonerebbero San Siro. Questo l’aggiornamento nel servizio di Sport Mediaset: «San Siro rischia di diventare un peso per la città. Questa la conclusione tratta dal sindaco Beppe Sala dopo l’incontro con i dirigenti di Inter e Milan. I rossoneri hanno ufficializzato l’Interesse per l’area dell’Ippodromo La Maura. I terreni sono privati, sono in corso verifiche sulla fattibilità del ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 1 marzo 2023) La questione stadio è una lunga telenovela composta da aggiornamenti che non sono tali. L’ultimo però è un cambio di programma da parte di, che stanno valutandozone in cui fare uno stadio di proprietà. STADIO –stanno lavorando per la realizzazione di uno stadio di proprietà. Entrambe le squadre abbandonerebbero San. Questo l’aggiornamento nel servizio di Sport Mediaset: «Sanrischia di diventare un peso per la città. Questa la conclusione tratta dal sindaco Beppe Sala dopo l’incontro con i dirigenti di. I rossoneri hanno ufficializzato l’esse per l’area dell’Ippodromo La Maura. I terreni sono privati, sono in corso verifiche sulla fattibilità del ...

