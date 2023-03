“Nemmeno Allegri lo sopporta più” Tensione nello spogliatoio della Juve (Di mercoledì 1 marzo 2023) La Juve deve essere quanto più compatta possibile in questo periodo, ma Allegri sembra aver dato un ultimatum a un suo giocatore. Ci sono alcuni giocatori che quando vengono acquistati sembrano essere perfetti per poter far fare il grande salto di qualità alla squadra e con Massimiliano Allegri che aveva chiesto a gran voce un centrocampista di qualità. Purtroppo però adesso non tutto sta andando per il verso giusto, con la sua situazione che si è fatta sempre più complicata e con l’addio che sembra ormai prossimo, tanto è vero che non avrà più troppo spazio in squadra. LaPresseIl giocatore in questione è l’argentino Leandro Paredes, un ragazzo che è considerato di grande classe e che avrebbe dovuto essere il faro della mediana di Madama in questa stagione. Purtroppo i fatti hanno detto decisamente ben altro, con l’ex ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 1 marzo 2023) Ladeve essere quanto più compatta possibile in questo periodo, masembra aver dato un ultimatum a un suo giocatore. Ci sono alcuni giocatori che quando vengono acquistati sembrano essere perfetti per poter far fare il grande salto di qualità alla squadra e con Massimilianoche aveva chiesto a gran voce un centrocampista di qualità. Purtroppo però adesso non tutto sta andando per il verso giusto, con la sua situazione che si è fatta sempre più complicata e con l’addio che sembra ormai prossimo, tanto è vero che non avrà più troppo spazio in squadra. LaPresseIl giocatore in questione è l’argentino Leandro Paredes, un ragazzo che è considerato di grande classe e che avrebbe dovuto essere il faromediana di Madama in questa stagione. Purtroppo i fatti hanno detto decisamente ben altro, con l’ex ...

