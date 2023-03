Nel Lazio inizia l’era Rocca, verso nuova Giunta (Di mercoledì 1 marzo 2023) (Adnkronos) – Domani suona il gong per il nuovo corso della Regione Lazio. Alle 11 il neo governatore Francesco Rocca si recherà presso la Corte d’Appello di Roma per la proclamazione da presidente della Regione, poi avrà luogo l’insediamento negli uffici di via Cristoforo Colombo e subito dopo incontrerà i giornalisti per la sua prima conferenza stampa da governatore. Mentre i 50 consiglieri eletti alla Pisana dovranno ancora attendere per la loro proclamazione destinata a slittare alla prossima settimana. Si allungano così i tempi per la formazione della nuova Giunta, i cui componenti dovrebbero essere nominati entro 10 giorni dalla proclamazione. Si attende, infatti, la pronuncia dei giudici della Corte d’Appello sulla spartizione ufficiale dei seggi ad oggi ancora incerta a causa delle memoria sia di Lega che di ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 1 marzo 2023) (Adnkronos) – Domani suona il gong per il nuovo corso della Regione. Alle 11 il neo governatore Francescosi recherà presso la Corte d’Appello di Roma per la proclamazione da presidente della Regione, poi avrà luogo l’insediamento negli uffici di via Cristoforo Colombo e subito dopo incontrerà i giornalisti per la sua prima conferenza stampa da governatore. Mentre i 50 consiglieri eletti alla Pisana dovranno ancora attendere per la loro proclamazione destinata a slittare alla prossima settimana. Si allungano così i tempi per la formazione della, i cui componenti dovrebbero essere nominati entro 10 giorni dalla proclamazione. Si attende, infatti, la pronuncia dei giudici della Corte d’Appello sulla spartizione ufficiale dei seggi ad oggi ancora incerta a causa delle memoria sia di Lega che di ...

