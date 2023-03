Nei verbali la verità sul naufragio di Cutro (Di mercoledì 1 marzo 2023) Con la tragedia ancora fresca in mente e lo sguardo perso nel vuoto, hanno trovato il coraggio per raccontare il dramma dell’affondamento del loro barcone a largo di Cutro, nel crotonese, ai loro soccorritori. La Procura ha raccolto le voci dei superstiti del naufragio di Cutro. Resta al centro il nodo dei soccorsi partiti troppo tardi C’è chi fissa il vuoto e resta immobile perso tra i propri demoni, chi piange cercando di esorcizzare un dolore indicibile e chi, pur figurando tra i superstiti, sa che ha perso tutto nel naufragio di domenica scorsa in cui hanno perso la vita almeno 64 persone. Tutti loro, partendo dalla Turchia, avevano in comune la speranza di costruirsi una futuro migliore mentre ora si ritrovano a chiedersi: “Dove sono i nostri figli? Siamo venuti fino a qui per vederli morire. Non si può resistere ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 1 marzo 2023) Con la tragedia ancora fresca in mente e lo sguardo perso nel vuoto, hanno trovato il coraggio per raccontare il dramma dell’affondamento del loro barcone a largo di, nel crotonese, ai loro soccorritori. La Procura ha raccolto le voci dei superstiti deldi. Resta al centro il nodo dei soccorsi partiti troppo tardi C’è chi fissa il vuoto e resta immobile perso tra i propri demoni, chi piange cercando di esorcizzare un dolore indicibile e chi, pur figurando tra i superstiti, sa che ha perso tutto neldi domenica scorsa in cui hanno perso la vita almeno 64 persone. Tutti loro, partendo dalla Turchia, avevano in comune la speranza di costruirsi una futuro migliore mentre ora si ritrovano a chiedersi: “Dove sono i nostri figli? Siamo venuti fino a qui per vederli morire. Non si può resistere ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fcolarieti : Nei verbali la verità sul naufragio di Cutro. I migranti ammassati in stiva. La Procura ha raccolto le voci dei sup… - RaiNews : Strage di migranti, 66 morti. Oggi la camera ardente, polemiche sui soccorsi. Nei verbali le testimonianze dei sopr… - Criss519 : RT @GJermaine5: @chiaraguerraa Non sono una fan di Antonella mi reputo una persona obiettiva,al di là di ogni antipatia che si può avere ne… - Fidelio1971 : @HoaraBorselli @Mingyonissimo Quanta ignoranza e cattiveria che leggo nei commenti… evidentemente le minacce e agg… - ewwhoissam : Il mio mood perenne è mia madre che, nei miei momenti non verbali, non comprende i miei bisogni e se ne esce con “eh me lo potevi dire” ?? -