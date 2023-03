NBA, risultati della notte (1° marzo): Jokic fa la storia, Morant batte i Lakers. Bucks 15 di fila, Fontecchio e Jazz sconfitti (Di mercoledì 1 marzo 2023) Sono dieci le partite che hanno avuto luogo nella notte NBA. E sono anche molti i temi di discussione che la notte porta in dote, tra record, triple doppie e situazioni che sono tutte da sviluppare attraverso i parquet americani (e non solo). La vittoria dei Memphis Grizzlies (37-23) sui Los Angeles Lakers (29-33) per 121-109 regala a Ja Morant la tripla doppia da 39 punti (di cui 28 nel terzo quarto in cui Memphis scrive 47 sul tabellino), 10 rimbalzi e 10 assist, mentre ai gialloviola, privi di LeBron Jaes, non bastano i 28 e 19 di Anthony Davis. A proposito di triple doppie, è da record quella di Nikola Jokic: nel 112-133 dei Denver Nuggets (44-19) sugli Houston Rockets (13-48) gli basta arrivare a 14 punti, 11 rimbalzi e 10 assist per festeggiare la numero 100 della sua carriera. ... Leggi su oasport (Di mercoledì 1 marzo 2023) Sono dieci le partite che hanno avuto luogo nellaNBA. E sono anche molti i temi di discussione che laporta in dote, tra record, triple doppie e situazioni che sono tutte da sviluppare attraverso i parquet americani (e non solo). La vittoria dei Memphis Grizzlies (37-23) sui Los Angeles(29-33) per 121-109 regala a Jala tripla doppia da 39 punti (di cui 28 nel terzo quarto in cui Memphis scrive 47 sul tabellino), 10 rimbalzi e 10 assist, mentre ai gialloviola, privi di LeBron Jaes, non bastano i 28 e 19 di Anthony Davis. A proposito di triple doppie, è da record quella di Nikola: nel 112-133 dei Denver Nuggets (44-19) sugli Houston Rockets (13-48) gli basta arrivare a 14 punti, 11 rimbalzi e 10 assist per festeggiare la numero 100sua carriera. ...

