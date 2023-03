Nba, Jokic festeggia le 100 triple doppie in carriera (Di mercoledì 1 marzo 2023) (Adnkronos) – Tutto troppo facile per Denver (44-19) che vince 133-112 senza affanno a Houston (13-48), segnando 74 punti nel solo primo tempo e amministrando poi nella ripresa in un match mai in discussione. Continua la pessima stagione dei texani, giunti alla decima sconfitta in fila, concedendo oltre il 57% dal campo agli avversari e non riuscendo ad andare oltre i 17 punti a testa di Jalen Green e Tari Eason con 7/10 al tiro (forse l’unica nota positiva insieme a Alperen Sengun della stagione di Houston). Altra serata storica per Nikola Jokic, che continua la sua cavalcata da Mvp mettendo a referto la 24/a tripla doppia della sua stagione (la 15/a nelle ultime 20 partite): soprattutto, per il centro serbo, è la numero 100 in carriera, con Denver che ha vinto le ultime 28 partite in fila in cui Jokic ha raccolto cifre del genere. ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 1 marzo 2023) (Adnkronos) – Tutto troppo facile per Denver (44-19) che vince 133-112 senza affanno a Houston (13-48), segnando 74 punti nel solo primo tempo e amministrando poi nella ripresa in un match mai in discussione. Continua la pessima stagione dei texani, giunti alla decima sconfitta in fila, concedendo oltre il 57% dal campo agli avversari e non riuscendo ad andare oltre i 17 punti a testa di Jalen Green e Tari Eason con 7/10 al tiro (forse l’unica nota positiva insieme a Alperen Sengun della stagione di Houston). Altra serata storica per Nikola, che continua la sua cavalcata da Mvp mettendo a referto la 24/a tripla doppia della sua stagione (la 15/a nelle ultime 20 partite): soprattutto, per il centro serbo, è la numero 100 in, con Denver che ha vinto le ultime 28 partite in fila in cuiha raccolto cifre del genere. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... News24Italy : #Nba, Jokic festeggia le 100 triple doppie in carriera - enbiei_it : Con quella di stanotte sono 24 Triple Doppie in stagione, ma soprattutto sono 100 in carriera per Nikola Jokic. Da… - Eurosport_IT : Nella notte #NBA... ???? - andrea71229712 : RT @bball_evo: NBA ?????? - Con quella si stanotte sono 24 triple doppie stagionali (24-0) e ?? in carriera per Nikola Jokic: 6° giocatore all… - fisco24_info : Nba, Jokic festeggia le 100 triple doppie in carriera: (Adnkronos) - Denver vince facile a Houston… -