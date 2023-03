Nazionale, Mancini: “Torniamo a Napoli nel momento giusto, c’è grande entusiasmo” (Di mercoledì 1 marzo 2023) “Bisogna sempre essere positivi, mancano ancora circa 20 giorni e la speranza è di recuperare tutti i ragazzi così da poter scegliere. Non sarebbe bello per noi non poter contare su giocatori che per noi sono importanti e sono fuori da un po’ di tempo”. Il ct Roberto Mancini – intervenuto a margine della presentazione di Telepass, che diventa Top Partner delle Nazionali Italiane – parla così aa poche settimane dalla sfida con l’Inghilterra, valida per la qualificazione a Euro 2024. “Arriviamo a Napoli nel momento giusto, c’è tanto entusiasmo e quando c’è entusiasmo Napoli credo sia perfetta per questa partita”, ha aggiunto Mancini che sui bambini vestiti da Osimhen, ha sottolineato: “io penso che un bambino non sbaglia mai, non ha retro-pensieri, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 1 marzo 2023) “Bisogna sempre essere positivi, mancano ancora circa 20 giorni e la speranza è di recuperare tutti i ragazzi così da poter scegliere. Non sarebbe bello per noi non poter contare su giocatori che per noi sono importanti e sono fuori da un po’ di tempo”. Il ct Roberto– intervenuto a margine della presentazione di Telepass, che diventa Top Partner delle Nazionali Italiane – parla così aa poche settimane dalla sfida con l’Inghilterra, valida per la qualificazione a Euro 2024. “Arriviamo anel, c’è tantoe quando c’ècredo sia perfetta per questa partita”, ha aggiuntoche sui bambini vestiti da Osimhen, ha sottolineato: “io penso che un bambino non sbaglia mai, non ha retro-pensieri, ...

