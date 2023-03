Nazionale, Mancini su Gnonto: ‘In Serie A non lo voleva nessuno, avete visto che fa in Premier?’ | Nazionali (Di mercoledì 1 marzo 2023) 2023-03-01 18:35:00 Fermi tutti! A margine della presentazione della partnership tra la Nazionale e Telepass, il ct azzurro Roberto Mancini ha affrontato tanti temi tra prossima partita per le qualificazioni europee contro l’Inghilterra il prossimo 23 marzo: “Sarà una partita complicata, l’importante è partire bene. Le italiane in Europa? Vanno bene e questo è un bene per il calcio italiano, ma il problema è che ci sono pochi italiani; mi auguro giochino sempre di più“. CHIESA – “Dopo un infortunio come il suo all’inizio si ha più brillantezza, poi si cala. E’ un giocatore molto importante, speriamo di averlo al meglio”. ZANIOLO – “E’ un ragazzo giovane. Spero che l’esperienza in Turchia in una grande società come il Galatasaray gli possa servire, credo che quando inizierà a giocare tornerà in ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 1 marzo 2023) 2023-03-01 18:35:00 Fermi tutti! A margine della presentazione della partnership tra lae Telepass, il ct azzurro Robertoha affrontato tanti temi tra prossima partita per le qualificazioni europee contro l’Inghilterra il prossimo 23 marzo: “Sarà una partita complicata, l’importante è partire bene. Le italiane in Europa? Vanno bene e questo è un bene per il calcio italiano, ma il problema è che ci sono pochi italiani; mi auguro giochino sempre di più“. CHIESA – “Dopo un infortunio come il suo all’inizio si ha più brillantezza, poi si cala. E’ un giocatore molto importante, speriamo di averlo al meglio”. ZANIOLO – “E’ un ragazzo giovane. Spero che l’esperienza in Turchia in una grande società come il Galatasaray gli possa servire, credo che quando inizierà a giocare tornerà in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Nazionale, Mancini su Gnonto: 'In Serie A non lo voleva nessuno, avete visto che fa in Premier?': A margine della p… - infoitsport : Nazionale, Mancini: “Con Inghilterra importante iniziare bene” - cmdotcom : #Nazionale, #Mancini su #Gnonto: 'In Serie A non lo voleva nessuno, avete visto che fa in Premier?' - MCalcioNews : Mancini su Zaniolo: “Quando inizierà a giocare tornerà in Nazionale” - Fprime86 : RT @sportmediaset: Mancini: 'Bene le italiane in Europa, ma pochi azzurri in campo' #mancini #italia #nazionale -