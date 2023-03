Naufragio sulle coste calabresi, trovato il corpo di un’altra bambina: sono 67 le vittime accertate (Di mercoledì 1 marzo 2023) Crotone – E’ stata aperta la camera ardente allestita al Palasport di Crotone dove sono state sistemate le 67 vittime accertate del Naufragio di domenica. Centinaia di cittadini comuni ma anche i sindaci del territorio con la fascia tricolore sono in fila per rendere omaggio alle salme. I parenti delle vittime sono stati accompagnati dai volontari nel Palasport. Piangono e si disperano per la perdita dei propri cari. Ci sono molti parenti arrivati dalla Germania, dove c’è una grossa comunità di afghani. Quella trascorsa è stata un’altra notte di ricerche in mare a Steccato di Cutro, nel crotonese, dove all’alba di domenica un barcone con almeno 180 persone a bordo è naufragato davanti alla costa. Questa mattina sulla spiaggia è stato ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 1 marzo 2023) Crotone – E’ stata aperta la camera ardente allestita al Palasport di Crotone dovestate sistemate le 67deldi domenica. Centinaia di cittadini comuni ma anche i sindaci del territorio con la fascia tricolorein fila per rendere omaggio alle salme. I parenti dellestati accompagnati dai volontari nel Palasport. Piangono e si disperano per la perdita dei propri cari. Cimolti parenti arrivati dalla Germania, dove c’è una grossa comunità di afghani. Quella trascorsa è statanotte di ricerche in mare a Steccato di Cutro, nel crotonese, dove all’alba di domenica un barcone con almeno 180 persone a bordo è naufragato davanti alla costa. Questa mattina sulla spiaggia è stato ...

