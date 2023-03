Naufragio | Schlein Pd contro Piantedosi | ' Parole disumane e inaccettabili | si dimetta' '

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Elly, segretaria del Pd, intervenendo alla discussione in commissione Affari dopo ledel ministro, ha duramente criticato il ministro dell'Interno per la questione legata al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Schlein chiede a Piantedosi di dimettersi: 'Da lei parole indegne sul naufragio. Ci spieghi perché la Guardia costi… - Agenzia_Ansa : Migranti, Elly Schlein chiede che il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi si dimetta #ANSA - GiovaQuez : Schlein sul naufragio a largo di Crotone: 'Vogliamo che si chiariscano dinamiche e responsabilità di quello che è a… - Bobo__PI : Schlein a Piantedosi: «Parole indegne sul naufragio, si dimetta» Il ministro: «Se c’è stata debolezza mi assumerò l… - StaVita69 : RT @BimbePeppe: Elly Schlein si rivolge a Piantedosi: “Da lei parole indegne sul naufragio. Ci spieghi perché la guardia costiera non è i… -

Le richieste sono arrivate da Magi (+Europa), Zaratti (Avs) e Colucci (Avs), oltre che dalla neo Segretaria del Pd, Elly. In merito aldi Cutro, ha detto quest'ultima rivolgendosi ...Elly, segretaria del Pd, intervenendo alla discussione in commissione Affari dopo le parole del ... ha duramente criticato il ministro dell'Interno per la questione legata aldi Cutro ...Così la segretaria del Pd, Elly, al ministro Matteo Piantedosi in audizione in commissione Affari Costituzionali, dopo la tragedia delche nelle acque della Calabria ha provocato la morte di decine di migranti. '...

Naufragio, Schlein contro Piantedosi: 'Parole indegne, si dimetta' - Politica Agenzia ANSA

Sulla polemica in merito ai soccorsi nel tragico naufragio di Cutro, la Guardia costiera di Crotone si difende e parla di "regole complesse" che normano i suoi interventi in mare. "Perché non siamo us ...Queste le dure parole della neo segretaria Pd durante l'audizione del ministro dell'Interno in commissione Affari costituzionali alla Camera. Schlein aggiunge: i democratici intendono "andare fino in ...