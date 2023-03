Naufragio migranti | Schlein a Piantedosi | “Parole indegne di un ministro” – Video

(Di mercoledì 1 marzo 2023) (Adnkronos) – “Sono rimasta molto colpita dalle suedi oggi. E non solo quelle di oggi: ricordiamo tutti che, dopo la strage, lei ha fatto dichiarazioni sul fatto che la disperazione non giustifica viaggi che mettono a repentaglio la vita dei figli. Dichiarazionidi undisumane, inaccettabili e non all’altezza del ruolo”. Così la segretaria del Pd, Elly, alMatteoin audizione in commissione Affari Costituzionali, dopo la tragedia delche nelle acque della Calabria ha provocato la morte di decine di. “Noi vogliamo che si chiariscano dinamiche e responsabilità di quanto accaduto. Io non so se avete letto ledel comandante Aloi della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tg3web : Sette ore sono trascorse tra l'avvistamento del barcone carico di migranti e il suo naufragio a cento metri dalla c… - Agenzia_Ansa : Naufragio di migranti. Frontex: 'Avvertita l'Italia, a bordo 200 persone, non sembravano in pericolo'. Guardia Cost… - ilriformista : È evidentissimo il fatto che s’è consumata una clamorosa e volontaria omissione di soccorso che ha prodotto una eca… - OvileItalia : RT @Agenzia_Ansa: Sale a 67 il numero delle vittime del naufragio del barcone carico di migranti nelle acque di Steccato di Cutro. L'ultimo… - AnnaritaNinni : RT @localteamtv: Crotone, torna a parlare il medico soccorritore Orlando Amodeo dopo la dichiarazioni in tv: 'Chi si sente attaccato dovreb… -

In merito aldi Cutro, ha detto quest'ultima rivolgendosi al Ministro, "attendiamo fiduciosi delle indagini della magistratura, ma dal punto di vista politico mi unisco alle voce dei ...Ildi Cutro, 'nel quale sono morte decine di persone e tra queste molti bambini, ha sconvolto tutti noi. Non si tratta purtroppo di un caso isolato. In Italia da molti anni ci ritroviamo a ..., Candiani all'attacco 'Ilavvenuto nei giorni scorsi a pochi metri dal litorale di Crotone, nel quale sono morte decine di persone e tra queste molti bambini, ha sconvolto tutti ...

La disperazione dei parenti di alcune delle 67 persone annegate nel naufragio di migranti al largo dell'Italia meridionale, nel Crotonese: piangono ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...