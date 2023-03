Naufragio migranti | polemiche sui soccorsi | ecco relazione della Capitaneria

(Di mercoledì 1 marzo 2023) (Adnkronos) – “Alle ore 04.37 tramite 1530, si riceveva segnalazione riguardo la presenza di una barca a circa 40 metri dalla foce del fiume Tacina su un fondale presumibilmente sabbioso e con profondità di circa 3 metri. Alle 04.55 ci ricontattava il segnalante riferendo che le persone si stavano tuffando in acqua e stavano nuotando verso riva, evidenziava, inoltre, la presenza di probabili cadaveri e che la barca di era distrutta”. Inizia così ladi porto di Crotone allegata agli atti dell’inchiestaProcura di Crotone suldi domenica mattina nelle acque di Steccato di Cutro, in Calabria. Al momento sono 66 i corpi rinvenuti ma le persone disperse sarebbero decine. “Alle ore 05.35 – prosegue la– la prima pattuglia di terra G.C., ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tg3web : Sette ore sono trascorse tra l'avvistamento del barcone carico di migranti e il suo naufragio a cento metri dalla c… - Agenzia_Ansa : Naufragio di migranti. Frontex: 'Avvertita l'Italia, a bordo 200 persone, non sembravano in pericolo'. Guardia Cost… - ilriformista : È evidentissimo il fatto che s’è consumata una clamorosa e volontaria omissione di soccorso che ha prodotto una eca… - fingolfin00 : altre ricostruzione che evidenzia il rimpallo di responsabilità GdF, GC, frontex - maurolodola : RT @LucillaMasini: Piantedosi: 'Sono talmente emotivo che mi emoziono prima che le tragedie avvengano'. È il dopo che lo frega. #Pianted… -

Un gruppo di fedeli di religione musulmana ha recitato una preghiera davanti ai feretri deimorti neldi Cutro all'interno della camera ardente allestita nel palazzetto dello sport di Crotone."Le condizioni meteo, poi, sono peggiorate diventando avverse" Per ildi Steccato di Cutro nel crotonese "da Frontex non è stato segnalata una situazione di pericolo''. E' quanto ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, illustrando le linee ...... di fronte a una nave in legno sovraccarica di 180che naviga a largo del mare Egeo, ... Leggi Anche Crotone, salgono a 67 le vittime del. Il pm: 'Soccorsi mai partiti'. Salvini ...

Così la premier Giorgia Meloni in una lettera alla Ue dopo la tragedia di Cutro che ha visto 67 morti in mare per naufragio. Il presidente del ... chiede un’azione immediata dell’Ue sul dossier ...Dopo il naufragio di migranti, al largo delle coste di Crotone, è stato trovato il corpo di una bimba sulla spiaggia di Steccato di Cutro ...