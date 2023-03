Naufragio migranti | Meloni all' Ue | no a soluzioni di facciata

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tg3web : Sette ore sono trascorse tra l'avvistamento del barcone carico di migranti e il suo naufragio a cento metri dalla c… - Agenzia_Ansa : Naufragio di migranti. Frontex: 'Avvertita l'Italia, a bordo 200 persone, non sembravano in pericolo'. Guardia Cost… - ilriformista : È evidentissimo il fatto che s’è consumata una clamorosa e volontaria omissione di soccorso che ha prodotto una eca… - minomazz : RT @DomaniGiornale: L’agenzia europea Frontex smentisce la versione della Guardia costiera, la Finanza ha provato a ottenere un intervento… - andfranchini : Naufragio di migranti, una bimba la 67/ma vittima. Primi soccorsi da due carabinieri. Guardia costiera: 'Operato se… -

'C'era mare forza 4, ma noi potevamo uscire anche con forza 8', lo ha detto Vittorio Aloi, comandante della Capitaneria di porto di Crotone. 'Crediamo di avere operato anche in questo caso secondo le ......ore in cui la Guardia Costiera è finita dentro tutti i principali punti interrogativi del...bisogno di specificare molte cose su come funziona il dispositivo per il plottaggio dei, ......di porto di Crotone Vittorio Aloi ha risposto alle domande dei cronisti all'ingresso del PalaMilone dove si è recato per rendere omaggio alle salme dei 67morti durante ilavvenuto ...

A lanciare il monito è stata la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella lettera inviata ai vertici dell'Unione europea dopo il naufragio di una imbarcazione carica di migranti al largo delle ...(Adnkronos) - "Il naufragio, avvenuto nei giorni scorsi a pochi metri dal ... soprattutto quando le imbarcazioni cariche di migranti prendono la via del mare. Proprio per questo non possiamo cadere ...