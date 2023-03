Naufragio migranti | Meloni a Ue | “Dovere morale evitare disgrazie come Cutro”

(Di mercoledì 1 marzo 2023) (Adnkronos) – “Il, avvenuto nei giorni scorsi a pochi metri dal litorale di Crotone, nel quale sono morte decine di persone e tra queste molti bambini, ha sconvolto tutti noi. Non si tratta purtroppo di un caso isolato. In Italia da molti anni ci ritroviamo a piangere tragediequelle di domenica scorsa nelle quali chi prova a raggiungere le nostre coste su imbarcazioni di fortuna perde la vita in mare. È nostroprima ancora che politico, fare di tutto perchequeste si ripetano”. Così scrive il premier Giorgianella lettera che, dopo la tragedia sulle coste calabresi, ha inviato al Presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel, alla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tg3web : Sette ore sono trascorse tra l'avvistamento del barcone carico di migranti e il suo naufragio a cento metri dalla c… - Agenzia_Ansa : Naufragio di migranti. Frontex: 'Avvertita l'Italia, a bordo 200 persone, non sembravano in pericolo'. Guardia Cost… - ilriformista : È evidentissimo il fatto che s’è consumata una clamorosa e volontaria omissione di soccorso che ha prodotto una eca… - salvatoreluciat : Naufragio Crotone, sui migranti nulla cambia da anni. E la responsabilità è della stessa Europa - MagaMagaoz : RT @elenatesti: Il dolore di #Crotone. Decine di fiori e candele. Nelle foto i biglietti di cordoglio della comunità, perché il male peggio… -

'Attendiamo fiduciosi delle indagini della magistratura (suldia Cutro ndr), ma dal punto di vista politico mi unisco alle voce dei colleghi che mi hanno preceduto e che suggeriscono le sue dimissioni e dalla presidente Giorgia Meloni una ...Leggi AncheCutro, Guardia costiera: prima chiamata alle 4:30 - Frontex: 'Abbiamo avvertito le autorità italiane subito dopo l'avvistamento della barca' Leggi Ancheal largo di Crotone: almeno 59 morti - Tra le vittime 2 gemellini e un bimbo di pochi mesi - Vertice in prefettura con Piantedosi 'Motovedette più grandi avrebbero potuto navigare ..."In merito all'attribuzione di eventuali responsabilità del, lasciamo fare alla magistratura - ha proseguito - cui spetta la compiuta ricostruzione dei fatti: questo non vieta al governo di ...

"Il naufragio avvenuto nei giorni scorsi a pochi metri dal litorale ... soprattutto quando le imbarcazioni cariche di migranti prendono la via del mare. Proprio per questo non possiamo cadere nella ...CROTONE - Il gip del Tribunale di Crotone, Michele Ciociola, ha convalidato il fermo di due scafisti della barca che si è schiantata sulla costa di Cutro causando la morte, per ora, di 66 persone. I d ...