Naufragio migranti, Lollobrigida: "Giusto approfondire su temi delicati" (Di mercoledì 1 marzo 2023) (Adnkronos) – "Non so chi dei nostri abbia chiesto dei chiarimenti ma non ci vedo nulla di male, anzi. Credo che un gruppo parlamentare che non ha nulla da nascondere per sè e il resto della maggioranza, non abbia nessun problema a fare anche una richiesta del genere. E' ovvio che su temi così delicato ci sia un tempo per approfondire: è non solo legittimo ma necessario". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida rispondendo ai giornalisti alla Camera che gli chiedevano del ruolo del Viminale nella gestione della tragedia a Crotone e della richiesta di chiarimenti su Matteo Piantedosi, anche da parte di alcuni esponenti di Fdi. "Se uno deve far luce rispetto a queste questioni delicate sulle quali non entro nel merito -ha spiegato Lollobrigida- credo che ci sia una legittima necessità di ...

