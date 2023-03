Naufragio migranti, il sarcasmo del gip: “Italia scopre viaggi esotici…” (Di mercoledì 1 marzo 2023) (Adnkronos) – (dall’inviata Elvira Terranova) – “In attesa dell’atteso ed osannato turismo crocieristico, l’Italia per alcuni giorni scopre altri esotici viaggi alla volta di Crotone e dintorni”. Inizia così, con queste frasi irrituali, l’ordinanza emessa poco fa dal giudice per le indagini preliminari di Crotone Michele Ciociola che ha convalidato i fermi di due dei tre presunti scafisti del Naufragio di Crotone, Sami Fuat, 50enne turco e Khalid Arslan, 25enne pakistano. “Nel frattempo immarcescibili e sempre più opulente organizzazioni criminali turche (nel caso in specie, tuttavia, emergono appendici strutturali pakistane) brindano all’ultima tragedia umanitaria (il disastroso terremoto che inghiottiva parte della Turchia e della già martoriata Siria) che regalerà ai loro traffici ulteriori miriadi di disperati, ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 1 marzo 2023) (Adnkronos) – (dall’inviata Elvira Terranova) – “In attesa dell’atteso ed osannato turismo crocieristico, l’per alcuni giornialtri esoticialla volta di Crotone e dintorni”. Inizia così, con queste frasi irrituali, l’ordinanza emessa poco fa dal giudice per le indagini preliminari di Crotone Michele Ciociola che ha convalidato i fermi di due dei tre presunti scafisti deldi Crotone, Sami Fuat, 50enne turco e Khalid Arslan, 25enne pakistano. “Nel frattempo immarcescibili e sempre più opulente organizzazioni criminali turche (nel caso in specie, tuttavia, emergono appendici strutturali pakistane) brindano all’ultima tragedia umanitaria (il disastroso terremoto che inghiottiva parte della Turchia e della già martoriata Siria) che regalerà ai loro traffici ulteriori miriadi di disperati, ...

