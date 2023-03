Naufragio migranti, il ruolo di Frontex: cosa può o non può fare (Di mercoledì 1 marzo 2023) (Adnkronos) – Le operazioni di ricerca e soccorso in mare (Sar in gergo) prevedono responsabilità e ruoli distinti tra Frontex, che è un’agenzia Ue, e gli Stati membri. Come in molte questioni che riguardano l’Unione, la ripartizione dei compiti è complicata, ma esiste e viene delineata dalla stessa agenzia, sul suo sito. L’agenzia, viene specificato, “non può condurre operazioni di ricerca e soccorso in autonomia o senza il coordinamento di un Mrcc nazionale”, un centro di coordinamento delle operazioni di soccorso; “non può inviare alcuna imbarcazione per portare a termine un’operazione di salvataggio” e “non decide sul luogo di sbarco delle persone salvate”. Sono le autorità nazionali che “classificano un incidente come operazione di ricerca e soccorso, avviano le operazioni Sar, coordinano le operazioni nelle rispettive aree Sar, inviano aerei e navi nell’area ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 1 marzo 2023) (Adnkronos) – Le operazioni di ricerca e soccorso in mare (Sar in gergo) prevedono responsabilità e ruoli distinti tra, che è un’agenzia Ue, e gli Stati membri. Come in molte questioni che riguardano l’Unione, la ripartizione dei compiti è complicata, ma esiste e viene delineata dalla stessa agenzia, sul suo sito. L’agenzia, viene specificato, “non può condurre operazioni di ricerca e soccorso in autonomia o senza il coordinamento di un Mrcc nazionale”, un centro di coordinamento delle operazioni di soccorso; “non può inviare alcuna imbarcazione per portare a termine un’operazione di salvataggio” e “non decide sul luogo di sbarco delle persone salvate”. Sono le autorità nazionali che “classificano un incidente come operazione di ricerca e soccorso, avviano le operazioni Sar, coordinano le operazioni nelle rispettive aree Sar, inviano aerei e navi nell’area ...

