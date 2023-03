Naufragio migranti, domani Mattarella a Crotone (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si recherà domani mattina a Crotone per rendere omaggio alle vittime del Naufragio della barca di migranti. Si apprende da fonti locali. 1 marzo 2023 Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il presidente della Repubblica, Sergio, si recheràmattina aper rendere omaggio alle vittime deldella barca di. Si apprende da fonti locali. 1 marzo 2023

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tg3web : Sette ore sono trascorse tra l'avvistamento del barcone carico di migranti e il suo naufragio a cento metri dalla c… - Agenzia_Ansa : Naufragio di migranti. Frontex: 'Avvertita l'Italia, a bordo 200 persone, non sembravano in pericolo'. Guardia Cost… - ilriformista : È evidentissimo il fatto che s’è consumata una clamorosa e volontaria omissione di soccorso che ha prodotto una eca… - omniafluit : se un 'questurino' così vi ferma in una notte buia e tempestosa VOI che fate ? lo chiamate Sig. Ministro ? Vi c… - MassimoFaggioli : RT @TV2000it: ??#Migranti | #Mattarella domani a #Crotone per rendere omaggio alle vittime del naufragio Al momento le vittime accertate s… -