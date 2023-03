(Di mercoledì 1 marzo 2023) (Adnkronos) – Il ministro dell’Interno, Matteo, riesce nel ‘miracolo’. Le sue dichiarazioni sulla strage di, le “responsabilità politiche” ancora prima di quello che verrà accertato dall’inchiesta in corso, hannoto lenella richiesta di. Da Carlo Calenda al Pd di Elly Schlein, i 5 Stelle, a Più Europa e Verdi-Sinistra arriva la stessa richiesta al titolare del Viminale. Richiesta diche è stata messa agli atti durante l’audizione del ministro oggi in commissione Affari Costituzionali alla Camera. Netta la neo segretaria Pd: “Noi attendiamo fiduciosi le risultanze delle indagini ma dal punto di vista delle responsabilità politiche io concordo con quanto affermato dai miei colleghi, già soltanto le sue dichiarazioni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tg3web : Sette ore sono trascorse tra l'avvistamento del barcone carico di migranti e il suo naufragio a cento metri dalla c… - Agenzia_Ansa : Naufragio di migranti. Frontex: 'Avvertita l'Italia, a bordo 200 persone, non sembravano in pericolo'. Guardia Cost… - ilriformista : È evidentissimo il fatto che s’è consumata una clamorosa e volontaria omissione di soccorso che ha prodotto una eca… - ledicoladelsud : Naufragio migranti Crotone, Piantedosi compatta le opposizioni: “Dimissioni” - gisellaruccia : RT @fattoquotidiano: Attacchi a #Piantedosi e #Meloni sul naufragio e le botte di Firenze. Il video integrale #Pd #Schlein #migranti https:… -

...Schlein ha duramente criticato il titolare del Viminale per le sue parole dopo il tragico... "Ricordiamo tutti che dopo la strage deidi Crotone lei ha fatto dichiarazioni sul fatto ...... Cara Ursula, Caro Primo Ministro di Svezia, Caro Ulf, ilavvenuto nei giorni scorsi a ... soprattutto quando le imbarcazioni cariche diprendono la via del mare. Proprio per questo ......un vantaggio logistico per le organizzazioni criminali che gestiscono il traffico dei, ... aumentando correlativamente i profitti illeciti, ma esponendo a più concreto rischio dile ...

Tra le vittime, 67 finora quelle accertate, del naufragio dei migranti davanti alla costa crotonese c’è anche Shahida Raza, giovane calciatrice e capitano della nazionale femminile di Hockey del ...Quello di migranti di «serie A» e «serie B ... che sarebbe meglio chiamarlo “Decreto naufragi”». E quella chiusa che è un monito. «Abbiamo forse tutti e tutte perso quello che ci rende umani, cioè il ...