Naufragio migranti Crotone | Piantedosi compatta le opposizioni | “Dimissioni”

(Di mercoledì 1 marzo 2023) (Adnkronos) – Il ministro dell’Interno, Matteo, riesce nel ‘miracolo’. Le sue dichiarazioni sulla strage di, le “responsabilità politiche” ancora prima di quello che verrà accertato dall’inchiesta in corso, hannoto lenella richiesta di. Da Carlo Calenda al Pd di Elly Schlein, i 5 Stelle, a Più Europa e Verdi-Sinistra arriva la stessa richiesta al titolare del Viminale. Richiesta diche è stata messa agli atti durante l’audizione del ministro oggi in commissione Affari Costituzionali alla Camera. Netta la neo segretaria Pd: “Noi attendiamo fiduciosi le risultanze delle indagini ma dal punto di vista delle responsabilità politiche io concordo con quanto affermato dai miei colleghi, già soltanto le sue dichiarazioni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tg3web : Sette ore sono trascorse tra l'avvistamento del barcone carico di migranti e il suo naufragio a cento metri dalla c… - Agenzia_Ansa : Naufragio di migranti. Frontex: 'Avvertita l'Italia, a bordo 200 persone, non sembravano in pericolo'. Guardia Cost… - ilriformista : È evidentissimo il fatto che s’è consumata una clamorosa e volontaria omissione di soccorso che ha prodotto una eca… - papito1492 : RT @GabryMalvagia13: Le urla strazianti di una donna nel palazzetto dello sport di #Crotone, diventato camera ardente delle vittime del nau… - GianPieroPiazzi : RT @DomaniGiornale: L’agenzia europea Frontex smentisce la versione della Guardia costiera, la Finanza ha provato a ottenere un intervento… -

La mail con cui Frontex - alle 23.03 di sabato sera - comunicava l'avvistamento del barcone carico dipoi naufragato a 100 metri dalla spiaggia di Cutro, non indicava il numero di presenze a bordo sottolineando solo che vi potessero essere "possibili altre persone sotto coperta". Nel ..."Sono convinto che Piantedosi abbia fatto sempre tutto ciò che era possibile per rispettare la legge e aiutare le persone che erano in difficoltà". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani ...Un destino sordo Ia bordo del caicco naufragato a Steccato di Cutro sono stati 'vittime di uno stato di necessità non altrimenti fronteggiabile se non mercé disperati viaggi della speranza',...

«In attesa dell'atteso ed osannato turismo crocieristico, l'Italia per alcuni giorni scopre altri esotici viaggi alla volta di Crotone e dintorni». Inizia così, con ..."Di fronte all'ennesimo naufragio avvenuto domenica mattina sulle coste di Cutro ... appuntamento mensile di questa sera del 'Digiuno di Giustizia' in solidarietà coi migranti previsto a Bari in corso ...