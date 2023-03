Naufragio migranti Crotone, Frontex: “Allarme spetta a Stati” (Di mercoledì 1 marzo 2023) (Adnkronos) – Riguardo al Naufragio avvenuto al largo delle coste joniche della Calabria, nel Crotonese, “si prega di notare che sono sempre le autorità nazionali competenti che classificano un evento come Sar, Search and Rescue”. Lo sottolinea Frontex, in una dichiarazione pubblicata sul suo sito. “Siamo profondamente addolorati per la tragedia al largo di Crotone questo fine settimana. Più di 60 persone hanno perso la vita a causa delle azioni di contrabbandieri senza scrupoli che hanno stipato persone a bordo in condizioni meteorologiche avverse”, recita la nota dell’Agenzia europea, che continua: “Nelle ultime ore di sabato, un aereo di Frontex che monitorava l’area di ricerca e soccorso italiana nell’ambito dell’operazione congiunta Themis ha avvistato un’imbarcazione diretta verso la costa ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 1 marzo 2023) (Adnkronos) – Riguardo alavvenuto al largo delle coste joniche della Calabria, nelse, “si prega di notare che sono sempre le autorità nazionali competenti che classificano un evento come Sar, Search and Rescue”. Lo sottolinea, in una dichiarazione pubblicata sul suo sito. “Siamo profondamente addolorati per la tragedia al largo diquesto fine settimana. Più di 60 persone hanno perso la vita a causa delle azioni di contrabbandieri senza scrupoli che hanno stipato persone a bordo in condizioni meteorologiche avverse”, recita la nota dell’Agenzia europea, che continua: “Nelle ultime ore di sabato, un aereo diche monitorava l’area di ricerca e soccorso italiana nell’ambito dell’operazione congiunta Themis ha avvistato un’imbarcazione diretta verso la costa ...

