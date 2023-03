Naufragio migranti a Crotone | quando sono scattati i soccorsi e perché non si è evitata la tragedia

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tg3web : Sette ore sono trascorse tra l'avvistamento del barcone carico di migranti e il suo naufragio a cento metri dalla c… - Agenzia_Ansa : Naufragio di migranti. Frontex: 'Avvertita l'Italia, a bordo 200 persone, non sembravano in pericolo'. Guardia Cost… - ilriformista : È evidentissimo il fatto che s’è consumata una clamorosa e volontaria omissione di soccorso che ha prodotto una eca… - Soliloquia18 : RT @rulajebreal: La dx “pro vita” criminalizza le ONG mentre finanzia chi tortura i migranti in Libia… e che pure davanti alla strage prodo… - Mariodarkmatter : RT @Ely_Vally: Quella che voleva affondare le barche delle ONG, adesso chiede al ministro dell’interno, che ha messo lei di chiarire le par… -

Sono stati due carabinieri del radiomobile della Compagnia di Crotone i primi ad intervenire, alle 4.30 , dopo ildel barcone carico di. I militari hanno salvato 2 persone e recuperato 17 corpi. "Ci siamo avvicinati, immergendoci in acqua, notando la presenza di due corpi privi di conoscenza, ..."Lo abbiamo chiesto ieri in capigruppo e lo abbiamo ribadito ovunque: chiediamo che i ministri Piantedosi e Salvini vengano a riferire in aula su quanto è avvenuto neldi Crotone". Così la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi. "Salvini la smetta di prendersela con i giornalisti: tutti solidarizziamo con le donne e gli uomini della Guardia ...... così il comandante della Capitaneria di porto di Crotone Vittorio Aloi ha risposto ai cronisti mentre faceva ingresso alla camera ardente per le vittime deldidavanti alla costa ...

“Di fronte all’ennesimo naufragio avvenuto domenica mattina sulle coste di Cutro, in Calabria, la Migrantes diocesana esprime cordoglio e preghiera per le vittime, vicinanza ai superstiti, ma anche sc ...Sulla polemica in merito ai soccorsi nel tragico naufragio di Cutro, la Guardia costiera di Crotone si difende e parla di "regole complesse" che normano i suoi interventi in mare. "Perché non siamo us ...