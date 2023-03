Naufragio migranti, 66 le vittime accertate. Oggi camera ardente (Di mercoledì 1 marzo 2023) (Adnkronos) – Altra notte di ricerche in mare a Steccato di Cutro, nel crotonese, dove all’alba di domenica un barcone con almeno 180 persone a bordo è naufragato davanti alla costa. L’ultima vittima è stata recuperata ieri sera, poco prima delle otto, a Steccato, dove il mare ha restituito il corpicino di un bimbo tra i 7 e i 10 anni. Poche ore prima era stato rinvenuto il cadavere di un uomo di circa 30 anni. Sono 66, al momento, le vittime accertate del Naufragio. Le salme al momento identificate sono 28, di cui 25 afghani, 1 pakistano, un palestinese e un siriano. La camera ardente al Palasport di Crotone aprirà questa mattina, a partire dalle 9. Sempre Oggi è previsto un momento di preghiera per le vittime. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 1 marzo 2023) (Adnkronos) – Altra notte di ricerche in mare a Steccato di Cutro, nel crotonese, dove all’alba di domenica un barcone con almeno 180 persone a bordo è naufragato davanti alla costa. L’ultima vittima è stata recuperata ieri sera, poco prima delle otto, a Steccato, dove il mare ha restituito il corpicino di un bimbo tra i 7 e i 10 anni. Poche ore prima era stato rinvenuto il cadavere di un uomo di circa 30 anni. Sono 66, al momento, ledel. Le salme al momento identificate sono 28, di cui 25 afghani, 1 pakistano, un palestinese e un siriano. Laal Palasport di Crotone aprirà questa mattina, a partire dalle 9. Sempreè previsto un momento di preghiera per le. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tg3web : Sette ore sono trascorse tra l'avvistamento del barcone carico di migranti e il suo naufragio a cento metri dalla c… - Agenzia_Ansa : Naufragio di migranti. Frontex: 'Avvertita l'Italia, a bordo 200 persone, non sembravano in pericolo'. Guardia Cost… - localteamtv : Decine e decine di bare, tra cui cinque bianche, al Palasport di Crotone. Sono state portate qui nelle ultime ore.… - Giangi_ilBoomer : RT @Giangi_ilBoomer: Pensa quanto vivono nella disperazione i #migranti se si mettono su un barcone con quel clima per raggiungere una nazi… - Giangi_ilBoomer : #Piantedosi: 'La disperazione non può mai giustificare condizioni di viaggio che mettano in pericolo la vita dei pr… -