Naufragio di Cutro. "Scafisti fuggiti con un gommone". Uno di loro sottratto al linciaggio (Di mercoledì 1 marzo 2023) Nei verbali dei sopravvissuti la rabbia contro quello che era ritenuto il capitano, poi arrestato: "Dava ordini". Tre sono stati fermati, ma è caccia ad altre tre persone. "Il nostro viaggio chiusi nella stiva tra chiazze di gasolio e acqua" Leggi su repubblica

