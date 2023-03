Naufragio di Cutro, le tappe del viaggio: la partenza da Smirne, l’avaria in mezzo al mare, il trasbordo sul caicco Summer Love (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il viaggio dei 180 migranti, forse di più che si è concluso tragicamente sulle coste davanti a Cutro all’alba di domenica 26 febbraio, era cominciato diversi giorni prima, a centinaia di chilometri di distanza. L’appuntamento a Istanbul, poi il trasporto in pullman, la corsa nei boschi, l’imbarco su una prima nave e poi il trasbordo sul caicco «Summer Love», che alcune ore dopo si è spezzato in acqua a poche centinaia di metri dalla riva. In queste ore si stanno ricostruendo le tappe del viaggio di cui ora rimangono oltre 60 bare al palazzetto dello sport di Crotone e decine di dispersi ancora in mare. I migranti, secondo la ricostruzione degli inquirenti, erano 180. Alle 7 del mattino di martedì 21 ottobre sono stati fatti salire su ... Leggi su open.online (Di mercoledì 1 marzo 2023) Ildei 180 migranti, forse di più che si è concluso tragicamente sulle coste davanti aall’alba di domenica 26 febbraio, era cominciato diversi giorni prima, a centinaia di chilometri di distanza. L’appuntamento a Istanbul, poi il trasporto in pullman, la corsa nei boschi, l’imbarco su una prima nave e poi ilsul», che alcune ore dopo si è spezzato in acqua a poche centinaia di metri dalla riva. In queste ore si stanno ricostruendo ledeldi cui ora rimangono oltre 60 bare al palazzetto dello sport di Crotone e decine di dispersi ancora in. I migranti, secondo la ricostruzione degli inquirenti, erano 180. Alle 7 del mattino di martedì 21 ottobre sono stati fatti salire su ...

