Naufragio di Cutro, la difesa in tv della Guardia Costiera: «Tragedia imprevedibile, non sapevamo quel barcone fosse in pericolo» (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il Naufragio di Steccato di Cutro, nel quale hanno perso la vita almeno 96 persone, è «una Tragedia non prevedibile alla luce delle informazioni che pervenivano». Così la Guardia Costiera torna aggiorna la propria versione degli eventi. A tornare sull'argomento è il portavoce Cosimo Nicastro a 5 Minuti di Bruno Vespa. Il militare sostanzialmente ribadisce quanto dichiarato dal corpo negli ultimi giorni. «Gli elementi di cui eravamo a conoscenza noi e la Guardia di Finanza – ha aggiunto – non facevano presupporre che ci fosse una situazione di pericolo per gli occupanti. Non erano arrivate segnalazioni telefoniche né da bordo né dai familiari». Nicastro ha evidenziato come «la barca, partita 4 giorni prima dalla Turchia, non aveva riportato alcuna ...

