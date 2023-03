Naufragio di Cutro in Calabria, l’appello del Cardinale Zuppi (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il presidente della Cei parla anche di Ucraina: “Il 10 marzo ci uniremo al cammino di preghiera delle Chiese europee. Europa faccia fronte a questa violenza terribile che la scuote” ROMA – “Dobbiamo ripartire dal dolore e da questo deve scaturire una determinazione rinnovata capace di vedere le responsabilità e anche le omissioni che possono favorire tragedie come queste”. Lo ha detto il presidente della Cei, il card. Matteo Zuppi, a Tv2000 ospite del programma ‘Di buon mattino’, ribadendo con forza che tragedie come il Naufragio di Cutro in Calabria non devono accadere “mai più”; per questo bisogna “partire da questo dolore e viverlo, perché molte volte diventa solo oggetto di altre analisi”. Solo così si potranno “trovare soluzioni per un problema che è enorme”. “Sono 30 anni che lo diciamo – ha proseguito il card. ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il presidente della Cei parla anche di Ucraina: “Il 10 marzo ci uniremo al cammino di preghiera delle Chiese europee. Europa faccia fronte a questa violenza terribile che la scuote” ROMA – “Dobbiamo ripartire dal dolore e da questo deve scaturire una determinazione rinnovata capace di vedere le responsabilità e anche le omissioni che possono favorire tragedie come queste”. Lo ha detto il presidente della Cei, il card. Matteo, a Tv2000 ospite del programma ‘Di buon mattino’, ribadendo con forza che tragedie come ildiinnon devono accadere “mai più”; per questo bisogna “partire da questo dolore e viverlo, perché molte volte diventa solo oggetto di altre analisi”. Solo così si potranno “trovare soluzioni per un problema che è enorme”. “Sono 30 anni che lo diciamo – ha proseguito il card. ...

