Naufragio di Cutro, il dolore del procuratore: «Da padre provo rabbia, forse qualcosa si poteva fare per salvarli»

A pochi giorni di distanza dal Naufragio di Cutro, di cui ancora non si conosce il bilancio delle vittime, con oltre 60 morti accertati e decine di dispersi, il procuratore di Crotone Giuseppe Capoccia prova a far luce su quanto è successo. A partire dal primo avvistamento di Frontex, fino alle ricerche della Guardia costiera dopo l'Sos lanciato dall'imbarcazione, nella catena di informazioni qualcosa non ha funzionato ma, dice Capoccia a Repubblica, «in tutto questo marasma non vedo emergere un'ipotesi di reato di omissione di soccorso». Emerge però un sistema «smagliato», in cui pur in «perfetta buona fede ciascuno fa il suo, ma che alla fine si traduce in un "vado io, vai tu" che alla fine può portare a situazioni tragiche come questa». Il procuratore spiega che in queste ore le informazioni che ...

