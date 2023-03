Naufragio di Cutro, il comandante della Guardia Costiera: “Mare forza 4, si poteva uscire” (Di mercoledì 1 marzo 2023) A distanza di tre giorni dal tragico Naufragio avvenuto a Steccato di Cutro, al palazzetto dello sport di Crotone, dopo sono ospitate le salme dei migranti arriva anche il comandante della Guardia Costiera Vittorio crotonese Aloi. Il comandante, intervistato da Repubblica, ha ammesso che “si può uscire con Mare forza 8” e che la notte in cui è stato avvistata la barca con a bordo i migranti, a pochi metri dalla spiaggia, “il Mare era forza 4”. Incalzato di giornalisti, Aloi ha spiegato che la Guardia Costiera è stata informata solo “quando il fatto era già successo” e addossa la responsabilità alla Guardia di finanza: “Tocca alla ... Leggi su tpi (Di mercoledì 1 marzo 2023) A distanza di tre giorni dal tragicoavvenuto a Steccato di, al palazzetto dello sport di Crotone, dopo sono ospitate le salme dei migranti arriva anche ilVittorio crotonese Aloi. Il, intervistato da Repubblica, ha ammesso che “si puòcon8” e che la notte in cui è stato avvistata la barca con a bordo i migranti, a pochi metri dalla spiaggia, “ilera4”. Incalzato di giornalisti, Aloi ha spiegato che laè stata informata solo “quando il fatto era già successo” e addossa la responsabilità alladi finanza: “Tocca alla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tg3web : Il naufragio di Cutro 'non è un incidente, ma la naturale conseguenza delle politiche di questi anni'. Sono le paro… - Agenzia_Ansa : Naufragio di migranti. Frontex: 'Avvertita l'Italia, a bordo 200 persone, non sembravano in pericolo'. Guardia Cost… - caritas_milano : Il naufragio di Cutro è figlio delle politiche di chiusura delle frontiere degli stati europei, che non fermano chi… - PappaletteraF : RT @Libero_official: Il ministro #Piantedosi svela cosa è successo la notte del #naufragio di #Cutro: 'L'aereo #Frontex non aveva segnalato… - CaritasItaliana : RT @TV2000it: Strage #migranti, card. #Zuppi: “Dovevano essere accolti” #TG2000 #TV2000 #naufragio #naufragioCrotone #Cutro @UCSCEI @FondM… -