Naufragio di Cutro | gli Sos mancati e le polemiche sui soccorsi Procura lavora per individuare responsabilità del viaggio della morte

(Di mercoledì 1 marzo 2023) - Ora sembra chiaro che quella strage si poteva evitare. 'Qualcosa si poteva fare per salvare quelle persone'. - dice in un'intervista iltore cap Capoccia - 'Ma per questo barcone non è mai ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tg3web : Il naufragio di Cutro 'non è un incidente, ma la naturale conseguenza delle politiche di questi anni'. Sono le paro… - Agenzia_Ansa : Naufragio di migranti. Frontex: 'Avvertita l'Italia, a bordo 200 persone, non sembravano in pericolo'. Guardia Cost… - crocerossa : ?? Quella di Cutro è una tragedia che non può lasciarci indifferenti. Da giorni siamo al fianco dei superstiti che,… - SARwatchMED : RT @Agenzia_Ansa: La mail con cui Frontex sabato sera comunicava l'avvistamento del barcone carico di migranti poi naufragato a 100 metri… - ciairo : Sta aspettando di vedere tutto il filmato, come la sua Presidente che sta ancora guardando il filmato dell'assalto… -

La segretaria del Pd: indegne le parole del ministro sui migranti che non dovrebbero partire con i figli Suldi migranti ala neo segretraria del Pd Elly Schlein chiede a Matteo Piantedosi di dimettersi. "Attendiamo fiduciosi delle indagini della magistratura - ha detto Schlein intervenendo ...- Ora sembra chiaro che quella strage si poteva evitare. 'Qualcosa si poteva fare per salvare quelle persone'. - dice in un'intervista il procuratore cap Capoccia - 'Ma per questo barcone non è mai ...... in Turchia, viene avvistata da un aereo dell'agenzia Frontex - alle 5 del mattino successivo, quando un pescatore che si accingeva a gettare la lenza sulla spiaggia di Steccato di, vicino a ...

Il gip del Tribunale di Crotone ha convalidato il fermo di due scafisti della barca naufragata tragicamente sulla costa di Cutro causando la morte di 67 persone. I due, un turco di 50 anni e un un pak ...