Naufragio di Cutro, Elly Schlein contro Piantedosi: "Parole indegne, deve dimettersi". Il ministro: "Frontex non aveva segnalato il pericolo"

Naufragio di Cutro, Schlein contro il ministro Piantesosi: "deve dimettersi" Nel suo primo intervento alla Camera da segretaria in pectore del Pd, Elly Schlein attacca il ministro dell'Interno Piantedosi chiedendone le dimissioni in merito ai fatti inerenti al Naufragio di Cutro. La neosegretaria del Partito Democratico è intervenuta durante l'audizione del ministro dell'Interno in commissione Affari Costituzionali sulla strage di migranti in Calabria. "Utilizzeremo ogni atto ispettivo sulle responsabilità del ministro dell'Interno Piantedosi, ma anche dei ministri Giorgetti e Salvini" ha dichiarato ...

