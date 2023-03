Naufragio di Cutro | Elly Schlein chiede le dimissioni di Piantedosi Il ministro | «Se il Viminale ha sbagliato me ne assumo la responsablità»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tg3web : Il naufragio di Cutro 'non è un incidente, ma la naturale conseguenza delle politiche di questi anni'. Sono le paro… - Agenzia_Ansa : Naufragio di migranti. Frontex: 'Avvertita l'Italia, a bordo 200 persone, non sembravano in pericolo'. Guardia Cost… - ilriformista : È evidentissimo il fatto che s’è consumata una clamorosa e volontaria omissione di soccorso che ha prodotto una eca… - chiesadimilano : RT @caritas_milano: Il naufragio di Cutro è figlio delle politiche di chiusura delle frontiere degli stati europei, che non fermano chi sca… - localteamtv : Crotone, le parole del sindaco di Cutro dopo la visita alla camera ardente per i migranti morti nel naufragio: 'Mi… -

Cinque minuti di intervento, tutto diretto ad attaccare il governo dopo ildi. A chiedere le dimissioni di Matteo Piantedosi e stigmatizzare il silenzio di Giorgia Meloni. Elly Schlein parla per la prima volta alla Camera da quando è segretaria del Partito ...'Attendiamo fiduciosi delle indagini della magistratura', suldi migranti a, 'ma dal punto di vista politico mi unisco alle voce dei colleghi che mi hanno preceduto e che suggeriscono le dimissioni' del ministro dell'Interno Piantedosi. Così la ......ore in cui la Guardia Costiera è finita dentro tutti i principali punti interrogativi del... Mercoledì mattina sulla spiaggia di Steccato diè stato trovato il corpo di una bambina, ...

Il ministro dell'Interno in audizione alla Camera. L’ultimo aggiornamento della tragedia di Cutro parla di 67 vittime di cui 15 minori.We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...