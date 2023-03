Naufragio di Cutro, Elly Schlein chiede le dimissioni di Piantedosi. Il ministro: «Se il Viminale ha sbagliato me ne assumo la responsabilità» (Di mercoledì 1 marzo 2023) Non accenna a posarsi al suolo il polverone intorno al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Nei giorni scorsi da più parti sono arrivate richieste di dimissioni. E oggi al coro si aggiunge la nuova segretaria del Pd Elly Schlein. «Dal punto di vista politico mi unisco alle voce dei colleghi che mi hanno preceduto e che suggeriscono le sue dimissioni e dalla presidente Giorgia Meloni una profonda riflessione, anche sul ministro Salvini e sul ministro Giorgetti», ha detto l’ex vicepresidente dell’Emilia Romagna, puntualizzando che le parole di Piantedosi sulla tragedia «sono apparse a tutta Italia indegne, disumane e inadeguate al ruolo ricoperto». Non siamo soddisfatti delle risposte del ministro, ha aggiunto ... Leggi su open.online (Di mercoledì 1 marzo 2023) Non accenna a posarsi al suolo il polverone intorno aldell’Interno Matteo. Nei giorni scorsi da più parti sono arrivate richieste di. E oggi al coro si aggiunge la nuova segretaria del Pd. «Dal punto di vista politico mi unisco alle voce dei colleghi che mi hanno preceduto e che suggeriscono le suee dalla presidente Giorgia Meloni una profonda riflessione, anche sulSalvini e sulGiorgetti», ha detto l’ex vicepresidente dell’Emilia Romagna, puntualizzando che le parole disulla tragedia «sono apparse a tutta Italia indegne, disumane e inadeguate al ruolo ricoperto». Non siamo soddisfatti delle risposte del, ha aggiunto ...

