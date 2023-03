Naufragio di Cutro, Elly Schlein chiede le dimissioni di Piantedosi e vola a Crotone. Il ministro: «Se il Viminale ha sbagliato me ne assumo la responsabilità» (Di mercoledì 1 marzo 2023) Non accenna a posarsi al suolo il polverone intorno al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Nei giorni scorsi da più parti sono arrivate richieste di dimissioni. E oggi al coro si aggiunge la nuova segretaria del Pd Elly Schlein. «Dal punto di vista politico mi unisco alle voce dei colleghi che mi hanno preceduto e che suggeriscono le sue dimissioni e dalla presidente Giorgia Meloni una profonda riflessione, anche sul ministro Salvini e sul ministro Giorgetti», ha detto l’ex vicepresidente dell’Emilia Romagna. Domani, assieme a una delegazione di deputati dem, Schlein effettuerà la sua prima trasferta: andrà a Crotone per rendere omaggio alle vittime del Naufragio le cui bare giacciono, al ... Leggi su open.online (Di mercoledì 1 marzo 2023) Non accenna a posarsi al suolo il polverone intorno aldell’Interno Matteo. Nei giorni scorsi da più parti sono arrivate richieste di. E oggi al coro si aggiunge la nuova segretaria del Pd. «Dal punto di vista politico mi unisco alle voce dei colleghi che mi hanno preceduto e che suggeriscono le suee dalla presidente Giorgia Meloni una profonda riflessione, anche sulSalvini e sulGiorgetti», ha detto l’ex vicepresidente dell’Emilia Romagna. Domani, assieme a una delegazione di deputati dem,effettuerà la sua prima trasferta: andrà aper rendere omaggio alle vittime delle cui bare giacciono, al ...

