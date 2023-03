Naufragio di Crotone, Schlein e opposizioni in coro: Piantedosi si dimetta, si valuta mozione. Il ministro riferirà alla Camera la prossima settimana: “Mi assumo la responsabilità”. Salvini: “Le partenze sono morti annunciate” (Di mercoledì 1 marzo 2023) Dal Pd a Carlo Calenda, passando per Verdi e Sinistra, Più Europa e Movimento 5 Stelle, è un fronte compatto quello che chiede il passo indietro del titolare dell’Interno Leggi su lastampa (Di mercoledì 1 marzo 2023) Dal Pd a Carlo Calenda, passando per Verdi e Sinistra, Più Europa e Movimento 5 Stelle, è un fronte compatto quello che chiede il passo indietro del titolare dell’Interno

MSF_ITALIA : #Crotone #Naufragio Sono arrivati molti familiari delle vittime da diversi paesi europei, come la Germania o l'Aust… - fattoquotidiano : Naufragio di Crotone, la situazione era chiara da sabato sera: invece della catena dei soccorsi, è partita quella d… - MarcoFattorini : «Papà è in Svezia, lo so. Verrà a prendermi presto», ripete in continuazione un bimbo all'ospedale di #Crotone. Nel… - Lacasespoglia : RT @LilianaArmato: A causa del terribile incidente ferroviario in #Grecia, il Ministro dei Trasporti si è dimesso. A causa del terribile #… - CaranoJosephine : RT @TgLa7: #Naufragio migranti, domani #Mattarella a #Crotone Il Presidente della Repubblica renderà omaggio a vittime -