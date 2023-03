Naufragio di Crotone, Piantedosi: “Frontex non ha segnalato il pericolo”. Schlein in aula: “Dichiarazioni inaccettabili, si dimetta” (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il ministro alla Commissione Affari Costituzionali della Camera: dal 22 ottobre soccorse in mare da apparati dello Stato 27.457 persone Leggi su lastampa (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il ministro alla Commissione Affari Costituzionali della Camera: dal 22 ottobre soccorse in mare da apparati dello Stato 27.457 persone

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MSF_ITALIA : ??? Sergio, capo progetto #MSF da #Crotone 'I nostri team qui stanno lavorando per rendere più umano qualcosa che è… - MSF_ITALIA : #Crotone #Naufragio Sono arrivati molti familiari delle vittime da diversi paesi europei, come la Germania o l'Aust… - fattoquotidiano : Naufragio di Crotone, la situazione era chiara da sabato sera: invece della catena dei soccorsi, è partita quella d… - Kikiduiulovmii : RT @RescueMed: Il naufragio di #Crotone non sarà un caso isolato se le politiche #UE non cambiano. 1/2 - frecciavallone : @ultimora_pol #Salvini e la Destra che accusano altri di far sciacallaggio con le tragedie dell'immigrazione, stiam… -