Naufragio di Crotone | Piantedosi | “Frontex non ha segnalato il pericolo” Schlein in aula | “Dichiarazioni inaccettabili | si dimetta” L’agenzia europea | “La segnalazione spetta alle autorità nazionali”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MSF_ITALIA : #Crotone #Naufragio Sono arrivati molti familiari delle vittime da diversi paesi europei, come la Germania o l'Aust… - fattoquotidiano : Naufragio di Crotone, la situazione era chiara da sabato sera: invece della catena dei soccorsi, è partita quella d… - MarcoFattorini : «Papà è in Svezia, lo so. Verrà a prendermi presto», ripete in continuazione un bimbo all’ospedale di #Crotone. Nel… - localteamtv : Crotone, le parole del sindaco di Cutro dopo la visita alla camera ardente per i migranti morti nel naufragio: 'Mi… - ereike05 : RT @localteamtv: Crotone, il procuratore Giuseppe Capoccia lascia il PalaMilone dopo la visita alla camera ardente per le vittime del naufr… -

... Caro Charles, Cara Presidente della Commissione Europea, Cara Ursula, Caro Primo Ministro di Svezia, Caro Ulf, ilavvenuto nei giorni scorsi a pochi metri dal litorale di, nel ...Dopo la tragedia del mare a, Giorgia Meloni ha scritto all'Europa per chiedere - ancora una ...Meloni si è rivolta alle istituzioni europee partendo dal recente e drammaticoavvenuto ...Le critiche a Piantedosi approfondimento, Piantedosi: "Imbarcazione non ha chiesto aiuto" Schlein si riferisce alle parole del ministro Piantedosi sull'assenza di senso di ...

We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...CROTONE - Il gip del Tribunale di Crotone, Michele Ciociola, ha convalidato il fermo di due scafisti della barca che si è schiantata sulla costa di Cutro causando la morte, per ora, di 66 persone. I d ...