Naufragio di Crotone, le vittime salgono a 67. Meloni: “Dovere morale impedire che si ripetano disgrazie simili, l’Ue intervenga o la pressione sarà senza precedenti” (Di mercoledì 1 marzo 2023) Aperta la camera ardente al Palasport. Il comandante della Capitaneria: «Le motovedette avrebbero potuto intervenire anche con mare forza 8». La mail di Frontex non indicava le persone a bordo: «Buona galleggiabilità dell’imbarcazione» Leggi su lastampa (Di mercoledì 1 marzo 2023) Aperta la camera ardente al Palasport. Il comandante della Capitaneria: «Le motovedette avrebbero potuto intervenire anche con mare forza 8». La mail di Frontex non indicava le persone a bordo: «Buona galleggiabilità dell’imbarcazione»

