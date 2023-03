Naufragio di Crotone, gli Sos mancati e le polemiche sui soccorsi. La Procura al lavoro per individuare le responsabilità di chi ha gestito ... (Di mercoledì 1 marzo 2023) - Ora sembra chiaro che quella strage si poteva evitare. 'Qualcosa si poteva fare per salvare quelle persone'. - dice in un'intervista il Procuratore cap Capoccia - 'Ma per questo barcone non è mai ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 1 marzo 2023) - Ora sembra chiaro che quella strage si poteva evitare. 'Qualcosa si poteva fare per salvare quelle persone'. - dice in un'intervista iltore cap Capoccia - 'Ma per questo barcone non è mai ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MSF_ITALIA : ??? Sergio, capo progetto #MSF da #Crotone 'I nostri team qui stanno lavorando per rendere più umano qualcosa che è… - MSF_ITALIA : #Crotone #Naufragio Sono arrivati molti familiari delle vittime da diversi paesi europei, come la Germania o l'Aust… - fattoquotidiano : Naufragio di Crotone, la situazione era chiara da sabato sera: invece della catena dei soccorsi, è partita quella d… - speranza_viva : RT @localteamtv: Crotone, le urla strazianti di una donna soccorsa dai medici alla camera ardente per le vittime del naufragio #naufragio #… - Yena90202633 : RT @ilpost: Nelle ultime ore stanno emergendo sempre più elementi che fanno pensare che i soccorsi al peschereccio con a bordo circa 150 mi… -