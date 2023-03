Naufragio dei migranti non soccorsi in Calabria, cosa dicono Piantedosi e la Guardia Costiera (Di mercoledì 1 marzo 2023) Tre giorni dopo il Naufragio di circa 200 persone – migranti siriani, afghani, iracheni – davanti alle spiagge calabresi, monta la polemica. I media, e la stessa procura di Crotone che ha aperto un’inchiesta, cercano di capire come sia stata possibile una strage senza precedenti di adulti e bambini. Si contano a oggi 67 vittime, fra cui molti piccoli, alcuni neonati. Sono 80 i sopravvissuti. Il bilancio, però, non è definitivo. Perché a Cutro (Crotone) non sono scattati i soccorsi al barcone alla deriva pur sapendo che era in mezzo al mare forza 4? Il ministro dell’Interno Piantedosi e, a destra, il comandante generale della Guardia Costiera, ammiraglio Nicola Carlone. Foto AnsaNaufragio, cosa è successo Di fronte a sospetti e accuse sul mancato ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 1 marzo 2023) Tre giorni dopo ildi circa 200 persone –siriani, afghani, iracheni – davanti alle spiagge calabresi, monta la polemica. I media, e la stessa procura di Crotone che ha aperto un’inchiesta, cercano di capire come sia stata possibile una strage senza precedenti di adulti e bambini. Si contano a oggi 67 vittime, fra cui molti piccoli, alcuni neonati. Sono 80 i sopravvissuti. Il bilancio, però, non è definitivo. Perché a Cutro (Crotone) non sono scattati ial barcone alla deriva pur sapendo che era in mezzo al mare forza 4? Il ministro dell’Internoe, a destra, il comandante generale della, ammiraglio Nicola Carlone. Foto Ansaè successo Di fronte a sospetti e accuse sul mancato ...

