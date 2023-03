Naufragio Cutro, Schlein attacca Piantedosi: “Parole disumane, si dimetta” (Di mercoledì 1 marzo 2023) A proposito del Naufragio di migranti a Cutro, Elly Schlein considera le Parole di Matteo Piantedosi “indegne, disumane e inadeguate al ruolo ricoperto”. Non usa mezzi termini la neo segretaria dem, intervenendo all’audizione del ministro dell’Interno in Commissione Affari costituzionali della Camera. Schlein si unisce a chi chiede a gran voce le dimissioni del ministro, ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 1 marzo 2023) A proposito deldi migranti a, Ellyconsidera ledi Matteo“indegne,e inadeguate al ruolo ricoperto”. Non usa mezzi termini la neo segretaria dem, intervenendo all’audizione del ministro dell’Interno in Commissione Affari costituzionali della Camera.si unisce a chi chiede a gran voce le dimissioni del ministro, ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tg3web : Il naufragio di Cutro 'non è un incidente, ma la naturale conseguenza delle politiche di questi anni'. Sono le paro… - Agenzia_Ansa : Naufragio di migranti. Frontex: 'Avvertita l'Italia, a bordo 200 persone, non sembravano in pericolo'. Guardia Cost… - caritas_milano : Il naufragio di Cutro è figlio delle politiche di chiusura delle frontiere degli stati europei, che non fermano chi… - CittadinaJ : RT @Tg3web: Il naufragio di Cutro 'non è un incidente, ma la naturale conseguenza delle politiche di questi anni'. Sono le parole durissime… - OvileItalia : RT @M5SBerlino: Il #naufragio di #Crotone è una tragedia terribile. Il governo spieghi cosa è accaduto La vita delle persone va tutelata… -